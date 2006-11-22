Жизнь Алсу изменилась

Как мы уже писали, на прошлой неделе знаменитая светская львица Ксения Собчак отпраздновала свое 25-летие в одном из столичных ресторанов. Сразу после бурной вечеринки в прессе начали ходить слухи о том, что ради именинницы супруг певицы Алсу Ян Абрамов оставил жену и маленькую дочь. Однако все разговоры об этом оказались досужими сплетнями. Дням.Ру удалось связаться с пресс-службой певицы и выяснить, как обстоят дела в звездном семействе на самом деле. "Конечно, глупости все это по поводу "бросил жену", - рассказала нам представитель певицы. – Ян много лет дружит с Ксенией, знает ее еще по Санкт-Петербургу, поэтому и пришел поздравить, а также передать поздравления от супруги. Кстати, за неделю до своего дня рождения Ксения сама навестила Яна и Алсу в Лос-Анджелесе". На вопрос нашего корреспондента о самочувствии певицы и ее маленькой дочери в пресс-службе ответили так: "Дела идут хорошо. Алсу и ее дочь находятся в Лос-Анджелесе. Там сейчас 25 градусов, и Алсу очень любит проводить время у океана". Конечно, после родов жизнь певицы сильно изменилась: о напряженном графике работы, в котором звезде приходилось жить все последние годы, пришлось на время забыть. От своей дочери Сафины Алсу практически не отходит. Заботиться о малышке ей помогает мама Яна Ирина Владимировна. Как только девочка немного окрепнет, вся семья переберется в Россию. Посвятив себя семье и ребенку, певица не забывает и о карьере. "Да, она занимается творчеством, - подтвердила представитель артистки. – В следующем году планируются сольные концерты Алсу в Москве и Санкт-Петербурге, где уже идет работа над дизайном предстоящего мероприятия. Также Алсу планирует совместный проект с американским певцом и композитором Джорджем Бенсоном, они уже начали работать вместе". Получается, что со сцены певица практически не уходила. Уже в октябре, через месяц с небольшим после рождения ребенка Алсу дала благотворительный концерт в Лос-Анджелесе. Выступление состоялось в рамках марафона по сбору средств на борьбу с терроризмом. "В самое ближайшее время, еще до нового года, у Алсу выйдет новый клип на песню "Самое главное", - рассказали Дням.Ру в пресс-службе. – Также она завершает работу над новой песней "У моей любви". На нашем сайте вы можете увидеть фотографию Алсу и Джорджа Бенсонам, сделанную около месяца назад. Заметно, что внешность певицы изменилась после родов: черты лица девушки стали мягче и женственнее.