Лолита: Цекало, пошел ты на х**!

На съемках развлекательного шоу «Две звезды» Первого канала Лолита Милявская настолько вошла во вкус съемочного процесса, что отвлеклась от сценария и послала на три буквы бывшего супруга и партнера Александра Цекало. Экстравагантная любимица публики с первых минут сумела несколько раз ехидно подшутить над Цекало (напомним, что этого требует сценарий шоу), но в какой-то момент Александр своими невнятными репликами вывел певицу из равновесия, Лола не сдержалась и при всех обматерила соведущего. – Саша, ты когда нес х..., я молчала, – будничным голосом произнесла Милявская. Вообще последние съемки давались и ведущим, и участникам с большим трудом. Они длились до самого утра, поэтому уставшие артисты иногда давали волю своим эмоциям. – Ничего особенного на съемках не произошло, за исключением того, что я послала Цекало, но это по работе, – призналась после съемок певица и ведущая. Жириновский Но на этом очаровательная Лола решила не останавливаться и, выйдя на сцену с муляжом автомата, не упустила возможности вновь поиздеваться над бывшим мужем. Дело в том, что, увидев в руках ведущей автомат, сидящая в зале Яна Чурикова, вскочив с места, прокричала: – Лола, а автоматик-то у тебя игрушечный... На что остроумная Милявская нашла достойный ответ. – Знаешь, Яна, он раз в год и в Цекало стреляет. Не успела певица договорить фразу, как зал взорвался аплодисментами, в то время как сам Александр был готов спрятаться где-нибудь под столом. Помимо Лолиты «уколол» Александра и депутат Госдумы Владимир Жириновский. Политик попытался прогнать ведущего со сцены, посчитав, что ему больше нечего делать на шоу. – Александр, идите отсюда, – обнимая Лолиту, сказал Владимир Вольфович. – И вообще, не забывайте, что вы просто обслуживающий персонал здесь. Долина В очередной раз подтвердила репутацию самой скандальной женщины нашей эстрады и Лариса Долина, которая в проекте поет дуэтом с резидентом «Комеди Клаб» Гариком Мартиросяном. Певица устроила разнос своему директору, который не смог быстро снять с нее петличку с микрофоном. – Что ты там так долго возишься, – гневно шипела Долина. – Лариса Александровна, просто шнуры запутались, – неуверенно попытался оправдаться директор, но певица продолжала возмущаться.