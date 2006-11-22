Сердючке дали в глаз (ФОТО)

На съемках «Карнавальной ночи» Верка Сердючка поломала декорации и получила ссадину на лице - отличилась от всех участников. По сценарию, героиня Верки уже успела отметить приход нового года и по неосторожности получила огромный фонарь под глазом. В одной из сцен за красавицей носится лесной медведь. Азартно удирая от зверя, Данилко не заметил елку, стоящую на сцене. Верка налетела на праздничное дерево, запуталась в подоле платья и с грохотом полетела со сцены. В результате елка упала, а декоративный помост развалился на две части. Данилко покатывался от смеха, но самостоятельно подняться не мог, потому что на нем лежал медведь, опутанный елочной гирляндой. - Надо же, не увидела, - сквозь смех причитала Верка. Съемку пришлось приостановить, чтобы вновь построить декорации. Гримеру пришлось заново рисовать фингал, на месте которого появилась настоящая ссадина. В следующем дубле медведь поубавил свою прыть и набрасывался на снегурочку очень аккуратно и деликатно, стараясь не задеть ушибленные места.