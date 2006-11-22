Жасмин «залетела» от любовника

Певица Жасмин после своего скандального развода вновь вышла на публику, и причина ее разрыва с прежним супругом стала всем очевидна - округлившийся животик выдал ее сердечную тайну. Находящаяся на пятом месяце беременности певица вышла на сцену со своим возлюбленным - танцором Андреем Гасаненко. Молодой человек неотступно сопровождает Жасмин на гастролях и занимается всеми ее личными делами. Три месяца назад, во время своего скандального бракоразводного процесса, певица распустила весь творческий коллектив. На официальном сайте Сары Семендуевой появилось объявление, что певица ищет новых танцоров. Не у дел остался и ее фаворит Андрей Гасаненко, из-за тайной связи с которым Жасмин и развелась со своим мужем Вячеславом Семендуевым. Одно время, пока не утих скандал вокруг развода и дележа имущества, Андрей рядом с ней не появлялся. Говорят, что ему пришлось даже на время уехать из Москвы, чтобы не навлечь гнев обманутого мужа, пишет газета «Жизнь». Впервые на людях Гасаненко появился на дефиле модельера Германа Шалумова в одном из ночных клубов Москвы. Звезда должна была выступить в качестве модели (за что ей обещали подарить шубу из норки или каракуля - на выбор). Но за час до ее выхода на подиум за кулисами появился Гасаненко и сообщил, что Жасмин на показе не будет, так как она себя плохо чувствует, а вместо нее будет выступать другая малоизвестная певица. Сейчас певица не рискует появляться на концертных площадках Москвы, зато активно ездит на гастроли по городам России и ближнего зарубежья. И во время всех этих вояжей ее неизменно сопровождает именно Гасаненко. А на гастролях в Ереване Андрей не удержался и выскочил на сцену во время выступления Жасмин. Как удалось узнать из источников, близких к окружению певицы, весь этот таинственный ореол вокруг нее связан с «интересным положением». Жасмин, активно заявляющей о себе как о самостоятельной артистке и одинокой разведенной женщине, сейчас невыгодно афишировать свою беременность. Поговаривают, что именно из-за нее вышел скандал с мужем - ревнивый супруг заподозрил, что Жасмин «залетела» не от него... Несколько дней назад директору певицы Марине Роминской предложили принять участие в телепрограмме «Розыгрыш». Действие должно было разворачиваться в аэропорту, где певицу собирались поймать с контрабандой. Однако от такого лестного предложения засветиться на всю Россию в рейтинговой передаче ее директор категорически отказалась. - Признаюсь, Жасмин сейчас в таком положении, что ее не следует волновать, - сообщила Марина. - Придумайте что-нибудь помягче, и мы тогда подумаем… Факт беременности как шило - его в мешке не утаишь. Вот и на недавних гастролях певицы в Ереване местные зрители только и обсуждали заметно округлившийся животик Жасмин. Собственно, многие из них и пришли-то на концерт для того, чтобы послушать именно беременную певицу. В отличие от девушек на подтанцовке, которые надели сетчатые колготки с низкой талией, Жасмин вышла на сцену в колготках в сеточку, которые натянула почти до самой груди, чтобы хоть как-то прикрыть свой выпуклый животик, так и выпирающий из индийского костюма. Хотя раньше, выступая в этом же костюме, она без проблем выставляла свой голый пупок на всеобщее обозрение... Перед пресс-конференцией певица категорически запретила себя фотографировать. Это и понятно, ведь вблизи с хорошей техникой «интересное положение» певицы было бы видно, что называется, невооруженным глазом. Однако, чтобы избежать вопросов о своей беременности, Жасмин отменила свою пресс-конференцию, сославшись на сильное переутомление. Журналистам показалось, что ее тошнило: - Токсикоз...