«Звёздный дуэт» жжот!

Чем ближе финал любимой народной передачи «Звёздный дует», тем более «захватывающим» и «непредсказуемым» становиться сюжет конкурса. Миллионы зрителей, азартно болеющих за любимых исполнителей, прильнули к экранам телевизоров. Вся страна с замиранием сердца следит за «честной и бескомпромиссной» борьбой за всенародную любовь. Уже полуфиналы показали, что отбор «неподкупного» жюри по праву проходят лишь…. Вы наверное, подумали – самые достойные?.. Но судите сами… К примеру, обратимся ко второму полуфиналу, где уважаемое жюри в составе Эдуарда Клима, Евгения Рыбчинского и Юрия Никитина абсолютно «беспристрастно» оценивало выступления участников. Первыми на ринг вышли две звёздочки из группы «Алиби» в дуете с Александром Крикуном. Мнение жюри: «о пении – ничего плохого нет», «сценически – хорошо». Следующей в нелёгкую борьбу вступила Ани Лорак с чемпионской поддержкой Василия Вирастюка. Мнение жюри: «хотелось бы больше драматургии (сценичности)», «каждый – самодостаточный, и оба друг другу не нужны», «настоящему спортсмену главное – продержаться». Третьими «зажигали» Кузьма («Скрябин») и Нелли Уварова. Мнение жюри: «дуэтность... хорошо подобрана песня», «самое стильное выступление», «лучшая эмоциональная часть». Ура, для участников самое тяжёлое позади, мнения жюри высказало, пришла пора оценок, и мы поймем – что же именно?.. Конечно же, поймём, кто из участников проходит дальше, но… оказывается, мы можем понять и ещё кое-что, если взглянем на «независимых» экспертов в жюри. Эдуард Клим – руководитель «Лавина мьюзик», издатель Ани Лорак. Юрий Никитин – известный продюсер, но… не группы «Алиби». И, наконец, Евгений Рыбчинский – исходя из логики состава жюри, он то уж точно продюсер «Алиби»?.. Но, нет… редактор популярного глянца «Ева» – любимого журнала украинских женщин. Мы, конечно, не вспомним о странном изменении в составе жюри, ведь это же, наверное, неважно? Наверняка ведь в новом составе жюри более профессионально оценит творческую составляющую выступлений – вокал, музыкальное и сценическое мастерство, ради чего собственно ведь и был затеян телеконкурс. Итак, оценки: «Алиби» с Крикуном: «1» (Эдуард Клим), «3» (Евгений Рыбчинский), «1» (Юрий Никитин) Итог – 5 баллов. Ани Лорак с Вирастюком: «5» (Эдуард Клим), «3» (Евгений Рыбчинский), «5» (Юрий Никитин). Итог – 11 баллов. Кузьма с Нелли: «5» (Эдуард Клим), «3» (Евгений Рыбчинский), «5» (Юрий Никитин). Итог – 11 баллов. Вспомнив мнение каждого из членов жюри и сравнив оценки, мы видим, что объективность – это, конечно, хорошо, но – свой бизнес ближе к телу. Итак, на глазах миллионов телезрителей «честность» и «беспристрастность» восторжествовала, и жизнь продолжается. Телеканалы делают качественные телепередачи, любимые звёзды, участвующие в передачах, так же качественно готовят свои выступления, ну а все прочие качественно делают бизнес, даже если для этого «случайно» нужно оказаться в жюри и «объективно» оценивать всех участников. Безусловно, это добавит «интриги» в сюжет передачи, и её зрительский рейтинг взлетит до небес, ведь зритель так увлечён «непредсказуемостью» финала!!! Источник: Ukr.net