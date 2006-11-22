Фриске споет матерную песню

«Гламурный подонок» Паша Воля решил переквалифицироваться в... певца. Участник Comedy Club записывает свой дебютный альбом. Одну из песен он записал дуэтом с Жанной Фриске. Правда, когда Воля в первый раз показал Жанне текст песни, написанной им самим, Фриске ужаснулась. Каждая строчка буквально была нашпигована нецензурными словами, пишет газета «Жизнь». – Паша, ты что, с ума сошел?! – испугалась Фриске. – Я... и такое петь?! Ну ты как себе это представляешь? Только после того как Воля пообещал посвятить Жанне целое выступление в программе Comedy Club, певица все-таки согласилась.