Пугачева приехала на гастроли в общем вагоне

Певица Алла Пугачева прибыла на гастроли в Киев в одном вагоне с рядовыми гражданами! По каким-то неведомым причинам (неужто опять в казино проигралась?) прима ехала в самом обычном СВ. Видимо, эта поездка пришлась совсем не по душе Алле Борисовне, потому что она была не в духе и натянуто улыбалась. Снисходительно взяла цветы из рук организаторов концерта и мелкими шажками засеменила к лимузину, поджидавшему на перроне. На вопросы журналистов: «Алла Борисовна, как вы доехали?» упрямо не отвечала. Не проронив ни слова, Алла Борисовна влезла в лимузин и отправилась в свою любимую гостиницу «Перлина Днiпра», пишет «Комсомольская правда – Киев». Хочется добавить, что Примадонна выглядела довольно уставшей. Кто-то из свиты обмолвился, что она вообще тяжело переносит дорогу (возраст все-таки), да и спала плохо: таможня, тряска и все такое. Уже на подходе к гостинице Алла Борисовна споткнулась и выронила из рук букет. Цветы быстро поднял охранник и понес их вслед за певицей. На семь часов вечера у Примадонны был назначен концерт во Дворце «Украина». По слухам, это последний гастрольный тур певицы, поскольку она в очередной раз собралась на заслуженный отдых…