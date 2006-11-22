Любовница Андрея Губина увеличила грудь (Откровенное фото)

На недавней презентации телесериала «Проклятый рай» (НТВ) мы не сразу узнали бывшую солистку группы «Стрелки» Ю-ю (Юлию Долгашову), исполнившую в этой картине одну из главных ролей. Девушка изменилась невероятно сильно. С недавних пор она не блондинка, а жгучая брюнетка, у нее новая прическа, новое сценическое имя Беретта. Но главное, у Юли теперь новая большая грудь! «За последнее время Беретта поправилась на целых десять килограммов», - объяснили нам люди из ее окружения. Значит, исходя из простой арифметики, получается, что каждая ее новая грудь весит пять кило! Кстати, о приписываемом различными СМИ ее романе с Андреем Губиным певица говорит так: «Романа с Андреем у меня нет. Мы просто дружим. Сейчас он мой продюсер, сочиняет для меня новые песни. И я надеюсь, что мы с ним не расстанемся никогда». Следует также отметить, что у Юли Беретты теперь и новый менеджер – Валерий Иванов, ранее работавший с Натали.

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