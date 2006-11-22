Страшная семейная тайна Татьяны Булановой

Певица Татьяна Буланова и ее супруг, футболист Владислав Радимов, больше года назад заключили официальный брак. Незадолго до этого Татьяна рассталась со своим первым мужем Николаем Тагриным, а Влад оставил гражданскую супругу Юлию. По словам Татьяны, любви с первого взгляда у нее с Владом не получилось. А романтические отношения начались с того, что футболист отправил Булановой некое послание на мобильный телефон, пишет газета "АиФ-Дочки-матери". Какие слова были в этом сообщении, певица рассказывать не хочет, ведь это стало главной семейной тайной. "Я бы не хотела раскрывать этого… Та SMS — наша тайна, - говорит Татьяна. - Но смысл сообщения был безумно приятным…" "Поначалу у нас были просто хорошие дружеские отношения, - вспоминает певица. - А потом… Влад прислал мне SMS. Такого содержания, что я подумала: наверное, это розыгрыш… Но потом поняла: нет, он серьезно…" "Влад сказал о том, что хочет связать свою жизнь с моей практически сразу, как только мы начали встречаться, - откровенничает Буланова. - Но сам момент предложения руки и сердца произошtл в Париже на Эйфелевой башне, я уже была к тому времени официально свободна. В общем, все было очень красиво и романтично. Ещё бы — любовь выше облаков!" После свадьбы отношения супругов вопреки распространенному мнению только улучшились. Тем более профессия и футболиста, и певицы предполагает постоянные разъезды. На ссоры и размолвки у Татьяны и Влада времени просто не остается. "Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, мы с Владом стали гораздо ближе друг другу, после того как расписались, - призналась Буланова. - Заключение брака — это прежде всего доверие друг к другу, доказательство того, что люди хотят быть вместе всю жизнь".