Известная украинская певица пропала без вести в Египте

Украинская певица Мария Бурмака исчезла в Египте, где она находилась на гастролях, сообщает "Украинская правда". Как рассказал изданию руководитель пресс-службы Бурмаки Владимир Горбань, певица должна была вылететь из Хургады в 14 часов в среду, но так и не появилась на регистрации рейса, сообщает NewsRu Com. По словам Горбаня, Бурмака находилась в Египте по приглашению хозяина одного из отелей. В Каире у нее был один концерт и два в Хургаде, откуда она должна была вернуться в Киев. "Утром (в среду) за Марией приехала машина. Она сказала, что поедет погулять, осмотреть окрестности", - рассказал Горбань. На вопрос, с кем именно поехала Бурмака, пресс-секретарь ответил, что это, возможно, был хозяин отеля или какие-то местные знакомые. После того, как певица не прибыла своевременно в аэропорт, ее группа и администратор Виталий Пастух пытались выйти с ней на связь, но безрезультатно, а потом вылетели в Киев без Бурмаки. Пресс-секретарь также сообщил, что друзья певицы обратились к сотрудникам украинской милиции, но там им ответили, что могут объявить Бурмаку в розыск только по истечению трех суток после ее исчезновения. Вместе с тем он сообщил, что друзья певицы пока разыскивают ее "по своим каналам". "Пока ждем завтрашнего утра и надеемся, что Мария выйдет на связь", - сказал Горбань.