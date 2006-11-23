Побитый Маршалом Сергей Мазаев довел Валерию до нервного срыва

Грандиозный скандал разгорелся на очередных съемках шоу «Две звезды». Выбывший в начале проекта Сергей Мазаев в пух и прах публично раскритиковал Валерию, чем довел ее до слез. Певицу настолько задели резкие слова музыканта, что она, рыдая, закрылась в своей гримерке и отказывалась выступать дальше. Кто бы мог подумать, что певица, известная своим спокойным характером, окажется в центре скандала. Выступив вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным с песней «Я спрошу у ясеня», Валерия осталась в студии, чтобы выслушать мнения о своем номере. Среди всех выступавших отличился Сергей Мазаев, который начал говорить певице обидные вещи, сообщает "Твой ДЕНь". - Я думаю, что Лера могла бы лучше спеть эту песню, - начал рассуждать Мазаев. – Мне кажется, что она достойна оценки четыре с плюсом. И вообще, я вам отвечаю, что если вы поставите эту песню в исполнении Валерии у себя в машине, то второй раз уже не захотите ее слушать. Участники проекта были в шоке от таких высказываний певца, потому как понимали, что они абсолютно не соответствуют действительности. Но эмоциональнее всех отреагировала сама Валерия. От такой несправедливости у бедной певицы навернулись слезы, и она убежала в свою гримерку. Там обиженная звезда продолжала плакать. Она не могла понять, чем заслужила такую оценку коллеги. Подверженная эмоциям Валерия даже не хотела выходить на сцену. Ее уговаривали и муж, и администраторы шоу, но она, вытирая слезы, говорила, что не готова снова выйти на сцену. Спустя некоторое время Лера успокоилась и, понимая, что не может подвести продюсеров проекта, все же согласилась продолжить съемки. Кстати, Мазаев позволил столь безобразную выходку не только по отношению к коллеге и женщине. Он вел себя очень нахально, постоянно что-то требовал и отказывался выполнять просьбы и пожелания членов съемочной группы. Его поведение осудили почти все участники проекта, а Ирина Апексимова, не постеснявшись, крикнула в микрофон: - Мазай, ты козел! А вот Александр Маршал разобрался с Мазаевым по-мужски. Во время перерыва Александр ворвался в гримерку к распоясавшемуся Мазаеву и ударил его по лицу. Это привело в чувство певца, и он немного присмирел и перестал мешать съемочному процессу. - Так нельзя себя вести, - признался «ТД» Иосиф Пригожин. – Ведь все мы взрослые люди и прекрасно понимаем, что можно говорить, а что - нет. К тому же он оскорбил Леру публично. Весь смысл его речи заключался в том, что Валерии якобы надо научиться петь, а лишь потом выходить на сцену. А все знают, что Лера - настоящий профессионал.