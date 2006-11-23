Беременная Глюкоза не перенесла авиаперелета

Беременная Глюкоза почувствовала недомогание в самолете, когда летела на гастроли в Красноярск. Наталью стошнило в воздухе, когда самолет уже взлетел. Она дважды просила стюардессу принести минеральную воду, чтобы запить лекарства, сообщает «Твой ДЕНь». - Перелет Глюкозе дался нелегко, - рассказывает Елена, стюардесса рейса, которым Наташа прибыла в Красноярск. - «Интересное положение» певицы видно, что называется, невооруженным глазом. Однако несмотря на состояние, звезда неприхотлива и непривередлива. Как оказалось, порции жареной картошки, кусочка курочки и стакана минеральной воды вполне достаточно, чтобы поднять Наталье настроение и улучшить самочувствие. - Токсикоз, - пожаловалась Глюкоzа, спускаясь с трапа самолета, и сразу направилась в гостиницу. Все оставшееся до шоу время, сославшись на сильное переутомление, певица провела в гостиничном номере, отсыпаясь после неудачного перелета. - Единственное, без чего я не могу чувствовать себя человеком, - это здоровый сон, - поделилась Глюкоzа. - Люблю поспать или просто поваляться на диване. А чтобы не было скучно, я вооружаюсь пультом от DVD. Последняя киноновинка, которую посмотрела Наталья, - «Тихий Дон» Сергея Бондарчука. - К сожалению, я не видела классическую версию этой кинокартины, где роль Аксиньи играет неподражаемая Элина Быстрицкая, поэтому мне не с чем сравнивать, - делится своими впечатлениями Наташа. - Не скажу, что получила огромное удовольствие от просмотра новой версии. Мне кажется, что дубляж фильма создателям явно не удался. В гостиницу Наташе постоянно звонил супруг, интересуясь, как себя чувствует будущая мамочка. - Алексей не ревнует меня к сцене. Он счастлив, что я нашла себя, что музыка доставляет мне огромное удовольствие, - говорит певица. - Мой муж - идеальный супруг. Это не просто вторая половинка, это я сама.