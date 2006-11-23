У Киркорова украли еще и песни? Новые подробности ограбления

23 ноября 2006, 11:22

История ограбления певца в Новосибирске становится все более загадочной Напомним: певца обворовали в новосибирском цирке во время концерта 19 ноября. Мы писали вчера, что молодая женщина, похожая на цыганку, зашла и стащила дорогущие часы «Брегет» (98 тысяч евро), мобильный телефон (500 долларов) и кошелек с двумя тысячами долларов. Вызволять вещи Филиппа остался его отец Бедрос (он часто сопровождает сына в долгих гастролях). А сам Филипп поспешил на концерт в Омск. Перед встречей с ним журналистов просто умоляли - ни слова о краже, певец так раздосадован! Но Филя сорвался сам: - Давайте сразу начистоту! Если вас интересует кража, то сразу и спрашивайте... К этому моменту Филипп знал, что новосибирские опера нашли только его мобильный телефон. Вчера наши источники в милиции кое-что рассказали про женщину, укравшую ценности. Девушку зовут Лиля, ей 22 года, живет в Новосибирске с родителями. - Она слегка похожа на цыганку, но не цыганка. Мать русская, а отец из какой-то страны СНГ. Наши ее вычислили, когда она позвонила, - сообщил источник. - Вчера целый день допрашивали, но безрезультатно. Лиля шла в отказ и требовала адвоката. В отделение даже ее родителей привозили (несмотря на то, что ее мать больна, а отец - паралитик!). Уговаривали дочку сознаться. Но «цыганка» по-прежнему молчит! Весь вчерашний день из-за этой кражи Железнодорожный РУВД Новосибирска стоял на ушах. В кабинете начальника РУВД почетным гостем сидел Бедрос Киркоров. Он только что пришел с процедуры опознания. - Я сразу узнал ее, это та самая девушка, которую я видел в гримерке у Филиппа, - заявил он следователям. На крыльце РУВД судачат вызванные на допрос цыганки. - Она не наша! Не цыганка! - открещиваются женщины. - Просто чуть что - все сразу на нас думают. Мы ничего не брали. Но часы найдутся, вот увидите! Лилю тем временем оставили ночевать в милиции, а вот Бедрос на ночь глядя пешком направился к гостинице. - Позвони Филиппу, обрадуй, что телефон нашли, - обратился он к менеджеру Киркорова-младшего. Как выяснилось, пропали не только часы, телефон и деньги. - Исчез еще электронный носитель информации с новыми песнями певца, - рассказали корреспондентам «КП» милиционеры Железнодорожного РОВД. - Да, это так. Носитель с новыми песнями действительно был, - подтвердил «КП» Андрей Журавлев, директор Филиппа Киркорова. - Пока нам вернули только мобильный. Воровка еще не сказала, где украденные часы и флэшка с песнями. А может, дело в пропавших песнях? Кстати, версий о том, кто же все-таки обворовал Киркорова и зачем, у милиции несколько. 1) Происки конкурентов. Конкуренты по шоу-бизнесу заранее спланировали эту коварную акцию и в итоге оставили певца не только без трех миллионов рублей, но и без сборника новых песен. 2) Воровка - клептоманка. Воровку ведь могли поймать уже в цирке. Просто отец певца оказался слишком доверчивым и поверил, что женщина - знакомая Филиппа. Профессионалы на случай не полагаются. Да и охрана гримерки оставляла желать лучшего. Сами милиционеры говорят - проникнуть незамеченным за кулисами можно было запросто! 3) В милиции нашли козу отпущения? Повязали обычную воровку, свистнувшую у кого-то телефон Nokia. И теперь пытаются найти, где же она спрятала дорогущие часы. Все-таки уже вторые сутки милиционеры не могут расколоть преступницу. Так, может быть, просто колоть нечего? 4) Киркоров пиарится? Уже второй день газеты и телевидение только и говорят, что о Киркорове. Но зачем певцу нужна скандальная слава? Можно предположить: новому диску всегда нужна красивая и небанальная раскрутка...

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