Белорусские артисты сражаются за право участвовать в «Евровидении - 2007»

- Около полусотни заявок подано, - говорит Александр Тиханович, руководитель белорусского отборочного тура «Евровидения». - Я ещё никого не слушал, честно скажу! Звонила белоруска из Чикаго, раньше жила с родителями в Бресте. Певица из Украины Ирина Ярина (из Интернета мы узнали, что Ирина Ярина родом из Закарпатья, 18 лет. Подавала на украинское «Евровидение», не проходила отбор). Ещё из России подали Диана Гурцкая. Анжелику Агурбаш и Диану Гурцкую просят выступить поклонники, пишет «Комсомольская правда – Белоруссия». - Зачем вам это надо?! - первым делом спросили мы у Анжелики. - Во-первых, есть песня, и я в ней уверена. Я купаюсь в этой песне... Её написали английские авторы, они работали с Уитни Хьюстон, Стингом, Селин Дион... Во-вторых, меня подвигли на это поклонники. Они хотят видеть возвращение дивы. А в-третьих, «Евровидение» - это наркотик. Однажды там побывал - и тянет опять. За Диану Гурцкую отдувался менеджер певицы Фабрицию Коки. - Как появилась идея подать заявку в Минске? - Предложили поклонники. У Дианы записан блок англоязычных песен, прошли переговоры с продюсирующими компаниями в Европе... И мы решили участвовать в "Евровидении-2007". Мы не исключаем любой страны, где у Дианы есть популярность и уважение. Страны СНГ, страны Балтии, Израиль, Германия... Одной из первых отбор проводит Беларусь. - Какая у Дианы песня? - Это европейский хит уровня Селин Дион или Лара Фэбиан. На финал претендуют братья Жора и Дима Колдун. С Димой вышел казус. Певца обвинили, что песню для «Евровидения» он уже использовал, а по правилам это запрещено. - Будет другая песня. Её сейчас как раз пишет Виктор Дробыш, - объяснил певец.