Любовная драма Аллы Пугачевой (Эксклюзивные подробности)

После развода с Филиппом Киркоровым Алла Пугачева наслаждается свободой и, по ее собственному признанию, зарабатывает себе деньги на безбедную старость. Настоящие страсти в жизни Пугачевой разгорятся после выхода на пенсию, когда она вспомнит о своей былой любви. Именно такая роль по замыслу известного режиссера Романа Виктюка уготована примадонне. Роман Григорьевич давно мечтал заполучить Пугачеву в качестве актрисы и терпеливо ждет своего часа, пишет "МК-Питер". "Мы уже много лет об этом мечтаем вместе с ней, - признался режиссер. - Филипп Киркоров только что прилетел в Петербург. Мы с ним встретились, и он мне сказал, что Алла часто говорит, что, когда она перестанет петь, хочет, чтобы мы с ней репетировали". Произведение для постановки Виктюк уже выбрал. В случае, если Алла Борисовна даст свое согласие на участие в спектакле, на сцене ей придется разыгрывать на сцене личную драму. "Пьеса уже есть. "Страсти по Родомесхо" Альбери Талая о жизни трех певиц, которые уже на пенсии, - поделился Роман Григорьевич. - Они вспоминают свою жизнь и до сих пор ругаются из-за мужчины, которого не поделили в молодости. Там будут играть еще две великие дамы". Кстати, в скором времени и сам Виктюк собирается появиться в качестве актера в собственном спектакле. "Это итальянская пьеса Дарио Фо. Там будут заняты Галкин, Шифрин и Андрюша (Данилко), - рассказал режиссер. - Шифрин сыграл бы мужа, Данилко - жену, а я - любовника. Но у них столько работы, что я не могу их заарканить на полтора месяца и заставить репетировать. Все жду их троих".