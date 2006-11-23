Ужасающие откровения Бориса Моисеева

В среде артистов становится модным писать автобиографические книги. Борис Моисеев тоже не остался в стороне. Большая часть книги описывает отношения со звездными коллегами, пишет "КП в Белоруссии". Но несколько глав его опуса посвящены ужасающим воспоминаниям о прошлом. Оказывается, в детстве будущему артисту довелось столкнуться с привидением. "Я прекрасно помню свою детскую любовь к танцу и сцене. Мы жили в Могилеве. Ради занятий танцами я был готов два дня в неделю возвращаться ночью домой через кладбище. Другой дороги не было, - рассказывает певец в одной из глав. - После первого занятия, правда, меня немного проводил сторож. Но где-то на середине кладбища он сказал, что не может надолго отлучаться из клуба и ему надо возвращаться. Мне показалось, что он просто испугался. Действительно было жутко. И я пошел, очень осторожно ступая по дорожке среди могил, крестов и звездочек на памятниках. Сначала я старался не смотреть по сторонам и время от времени жмурился, но чтобы видеть дорогу, приходилось держать глаза открытыми. И тут случилось что-то невероятное. Я увидел над надгробиями белое облако. Оно было похоже на человеческую фигуру. Я был поражен настолько, что не успел испугаться. Самым неожиданным было то, что привидение стало делать танцевальные движения. И тогда я прошептал: "Привет, привидение, я тоже танцор". И оно исчезло". Эпизод на кладбище поверг мальчика в шок, но Борис Моисеев поборол свой страх и продолжал ходить на занятия. "Потом при каждом моем ночном походе я ждал появления танцующего привидения. Но оно так больше и не появилось". Взрослая жизнь артиста тоже была богата событиями, правда, уже не столь мистическими. Борис до сих пор вспоминает историю, благодаря которой он сначала облысел, а потом стал блондином. Однажды молодому танцовщику нужно было выступить в сельпо, где была совсем не приспособленная для танцев сцена и к тому же отключили электричество. "Поскольку монтер был в ж... пьян, то ничего лучшего не придумали, как освещать сцену лампами, которые проходчики берут с собой в шахты, - вспоминает Моисеев. - Я не хотел танцевать в таком, мягко говоря, "световом решении". Я был молодым и отчаянным и пригрозил самолично вскарабкаться на столб высокого напряжения. Вопреки моим ожиданиям мне тут же выдали... "кошки". Напряжение, естественно, было отключено, я сидел на вершине столба и что-то там менял. И все было бы неплохо, если бы у этого алконавта не нашелся сменщик, такой же... слов моих не хватает! И вдруг этот напарник-идиот решил то ли проверить систему, то ли еще что-то, то ли просто спьяну зацепился за рубильник и... дал полное напряжение! А я работал без перчаток! В общем, долбануло меня так, что я оказался в коме. Это была ерунда по сравнению с тем, что я увидел в зеркале, после того как оклемался. В отражении я увидел грустную голову без волос. Потом этот идиот, который дал напряжение, приходил ко мне в госпиталь и пытался гладить по лысой голове. Плакал и извинялся". Волосы у артиста все-таки выросли, но совершенно белого цвета. "Что ж, я и в этом вижу только положительную сторону, - пишет Борис Моисеев. - Я их никогда не красил. А то, что многие называют крашеным блондином, - это мой естественный цвет волос".