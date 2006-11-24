Энергетический вампир Билан сглазил Валерию и Киркорова

На концерте Валерии в Лужниках, когда зрители стали уходить из зала, не дождавшись финала концерта, за кулисами зловеще пошучивали, что это Дима Билан сглазил, который вынес Валерии цветы на сцену и обмазал певицу вязкой патокой комплиментов — мол, и красавица, и умница, и талантище. О “черном глазе” этого горца поговаривают в тусовке все настойчивее. Видят мистику даже в том, что Юрий Айзеншпис (царствие ему небесное) сильно сдал именно тогда, когда Билан, которого Айзеншпис, собственно, нашел, раскрутил, но держал в черном теле, уже открыто изнывал от жестких правил хозяина, болезненно грезя о свободе. Теперь многие с беспокойством глядят на Яну Рудковскую, его нынешнюю покровительницу и продюсера, помня, какой жизнерадостной и легкой дамой она была еще какой-то год назад и на какую зомби смахивает теперь, бубня сутками напролет одно и то же: “Билан, Билан...” Но если бы только это. Буквально днями, как уже рассказывал “МК”, на церемонии WMA-2006 в Лондоне Билан без радости узнал, что премию ему вручит старожил церемонии Филипп Киркоров. Билан согласен был забрать свой приз хоть из рук измочаленной порнозвезды, но только не от Киркорова. Он, конечно, не скандалил, но про себя что-то нехорошее и злое подумал. Наутро Филя, словно кем-то заколдованный, не смог улететь из Лондона в Москву, хотя спешил больше всех. Приехал на самый ранний рейс, даже спать не ложился после церемонии, но самолет задержали из-за тумана, и он не успевал на пересадку в Вене. Поменял билет на другой, прямой рейс. На взлете, однако, у них отказал двигатель, самолет вернули назад, и пассажиров выгрузили ждать замены. Когда Фила наконец вновь отправили на посадку, дежурная VIP-зала перепутала рейсы, и артист пришел к другому самолету — тоже на Москву, но не к тому, который заменяли. А тот уже выруливал на взлет. Пока Фил, спотыкаясь о полы собственного плаща, носился туда-сюда с высунутым языком, чемоданами и кульками из Duty Free, улетел и этот рейс, на который он сперва пришел по ошибке. В результате, пропустив три самолета подряд, бедняга добрался до Москвы на перекладных глубокой ночью и опоздал на самолет в Бишкек, куда должен был лететь с концертом. Удовольствие обошлось королю ремейков в 4 тысячи баксов за переоформление разных билетов, литры пролитого пота и навсегда потраченные нервы. Но и на этом злоключения не кончились. Там же, в Лондоне, Билан заметил на Филиппе дорогие часы Breguett, долго их разглядывал и всячески нахваливал, цокая язычком. И что? Спустя три дня в Новосибирске эти часики ценой в 100 тысяч у.е. из гримерки артиста умыкнула цыганка при совершенно фантастических обстоятельствах, потому что в гримерках у Фила всегда кто-то дежурит и ничего никогда не пропадает. В общем, когда на сцене у Валерии неожиданно появился Билан с букетом и Яной Рудковской, сразу подумалось, что не к добру. И на тебе — суматоха в финале, которой никак не должно было быть…