Энергетический вампир Билан сглазил Валерию и Киркорова

24 ноября 2006, 10:46

На концерте Валерии в Лужниках, когда зрители стали уходить из зала, не дождавшись финала концерта, за кулисами зловеще пошучивали, что это Дима Билан сглазил, который вынес Валерии цветы на сцену и обмазал певицу вязкой патокой комплиментов — мол, и красавица, и умница, и талантище. О “черном глазе” этого горца поговаривают в тусовке все настойчивее. Видят мистику даже в том, что Юрий Айзеншпис (царствие ему небесное) сильно сдал именно тогда, когда Билан, которого Айзеншпис, собственно, нашел, раскрутил, но держал в черном теле, уже открыто изнывал от жестких правил хозяина, болезненно грезя о свободе. Теперь многие с беспокойством глядят на Яну Рудковскую, его нынешнюю покровительницу и продюсера, помня, какой жизнерадостной и легкой дамой она была еще какой-то год назад и на какую зомби смахивает теперь, бубня сутками напролет одно и то же: “Билан, Билан...” Но если бы только это. Буквально днями, как уже рассказывал “МК”, на церемонии WMA-2006 в Лондоне Билан без радости узнал, что премию ему вручит старожил церемонии Филипп Киркоров. Билан согласен был забрать свой приз хоть из рук измочаленной порнозвезды, но только не от Киркорова. Он, конечно, не скандалил, но про себя что-то нехорошее и злое подумал. Наутро Филя, словно кем-то заколдованный, не смог улететь из Лондона в Москву, хотя спешил больше всех. Приехал на самый ранний рейс, даже спать не ложился после церемонии, но самолет задержали из-за тумана, и он не успевал на пересадку в Вене. Поменял билет на другой, прямой рейс. На взлете, однако, у них отказал двигатель, самолет вернули назад, и пассажиров выгрузили ждать замены. Когда Фила наконец вновь отправили на посадку, дежурная VIP-зала перепутала рейсы, и артист пришел к другому самолету — тоже на Москву, но не к тому, который заменяли. А тот уже выруливал на взлет. Пока Фил, спотыкаясь о полы собственного плаща, носился туда-сюда с высунутым языком, чемоданами и кульками из Duty Free, улетел и этот рейс, на который он сперва пришел по ошибке. В результате, пропустив три самолета подряд, бедняга добрался до Москвы на перекладных глубокой ночью и опоздал на самолет в Бишкек, куда должен был лететь с концертом. Удовольствие обошлось королю ремейков в 4 тысячи баксов за переоформление разных билетов, литры пролитого пота и навсегда потраченные нервы. Но и на этом злоключения не кончились. Там же, в Лондоне, Билан заметил на Филиппе дорогие часы Breguett, долго их разглядывал и всячески нахваливал, цокая язычком. И что? Спустя три дня в Новосибирске эти часики ценой в 100 тысяч у.е. из гримерки артиста умыкнула цыганка при совершенно фантастических обстоятельствах, потому что в гримерках у Фила всегда кто-то дежурит и ничего никогда не пропадает. В общем, когда на сцене у Валерии неожиданно появился Билан с букетом и Яной Рудковской, сразу подумалось, что не к добру. И на тебе — суматоха в финале, которой никак не должно было быть…

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
17:59
"Материнский променад". Папарации "поймали" гуляющую с детьми в Подмосковье Лободу:фото
17:40
Госдепартамент США вызвал "на ковер" российского дипломата
17:37
"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ
17:08
На "синей ветке" киевского метро произошел сбой
16:56
Ким Кардашян с сестрами снялась в элегантном нижнем белье: фото
16:51
"Дверь и правда поплыла": Волочкову раскритиковали за "криворукий" фотошоп
16:24
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя "Фланелевые солдаты"
16:10
В Сеть выложили список боевиков, погибших в июле на Донбассе
16:00
Готовили убийство конкурента: в Испании задержали главарей русской мафии
15:39
В Альпах разбился пассажирский самолет с туристами
15:33
"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича
15:25
Пьяный российский капитан "присадил" на балтийскую мель 130-метровый сухогруз
15:16
«Боялся меня»: Милевский рассказал, почему тренер выгнал его из «Динамо»
15:02
Водная авария. В Днепре пьяный капитан катера "впилялся" в плавучий ресторан
14:27
Истребители и штурмовики: стало известно, сколько самолетов получат ВСУ до конца года
14:06
В Украине из-за летального случая запретили популярный анестетик
13:54
В Одессе женщина пыталась покончить с собой на глазах у детей
13:41
Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов
13:28
"Белочка зашла в гости». В Киеве на Подоле пьяный мужчина пытался зарубить саблей прохожего
12:22
Отец изнасиловал дочь с ДЦП: в Нацполиции рассказали подробности преступления
12:11
"Эти п*дары прочувствуют русский мир". В Сети возмутились и посмеялись над помпезными гуляниями в "ДНР"
11:28
Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США
11:24
Каменских побаловала фанатов откровенным и мечтательным снимком
10:59
"Господь допустил войну". Патриарх Филарет заявил, что конфликт на Донбассе пошел на пользу Киевскому патриархату
10:41
С чего начать спасение Украины мнение
10:30
«Режет ножом, скручивает шеи»: в Сети рассказали о малолетней киевской живодерке, фото
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять