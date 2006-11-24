Анжелика Варум разбила микрофон об олигархов

Анжелика Варум, пытаясь расшевелить публику, так расстаралась, что разбила микрофон. Певица выступала на конкурсе красоты «Мисс Челябинск». Чтобы растормошить бизнесменов и политиков, сидящих за первыми столиками, известная певица сама пустилась в пляс. Анжелика так энергично двигалась, что не удержала свой микрофон. Он вылетел из ее рук и так сильно ударился об пол, что из него в разные стороны посыпались запчасти, сообщает "Твой ДЕНь". Но, как ни странно, этот удар микрофон выдержал. А Варум, не смутившись и резко подняв его, продолжила петь. Однако VIP-персоны, не обращая никакого внимания на заезжую звезду, продолжали выпивать и закусывать.