Пугачеву пытался взорвать обиженный поклонник

Вчера, около 19:38 на пульт дежурного «02» поступил анонимный звонок. Глухим голосом молодой человек прошептал: «Здание цирка заминировано. Заложена бомба большой мощности. Сейчас все взлетят на воздух! Я не шучу…». А в эти минуты зрителям львовского цирка давала свой концерт несравненная Алла Борисовна Пугачева. Надо отдать должное этой сильной и мужественной женщине. Узнав о тревожном звонке, знаменитая певица ни на секунду не дрогнула. И, как ни в чем не бывало, продолжала исполнять свои знаменитые хиты. Незамедлительно прибывшие на место чудовищного инцидента милиционеры и сотрудники пиротехнического отдела МЧС не стали эвакуировать зрителей. Тщательно осмотрев все помещение, специалисты не нашли бомбы и каких-либо намеков на взрывное устройство. Звонок, к счастью, оказался ложным. А в это время рядом с цирком находилось более 150 обозленных поклонников Пугачевой, которым не хватило билетов на шоу. И именно они стали первыми подозреваемыми в организации дерзкого звонка. Точнее, лишь один из них – непосредственно тот, кто звонил. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», личность «шутника» установлена. И в данный момент проводятся мероприятия по задержанию «террориста».