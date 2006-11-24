Брошенный Галкин изнывает по недоступной Пугачевой

Очередная церемония "Тэфи" собрала в концертном зале "Академический" многих представителей отечественного телевидения. Андрей Малахов, которого в последние годы привыкли видеть с женщинами старше него, изменил своим предпочтениям. Ведущий, а теперь еще и писатель (вчера вышла в свет его первая книга "Мои любимые блондинки"), пожаловал на церемонию с юной спутницей. Он держал за руку девушку и упорно отказывался называть имя загадочной подруги. Светлана Сорокина не могла пропустить это важное событие и пришла в "Академический", несмотря на болезнь. - Я очень сильно болею, но не прийти на церемонию я не могла, - признавалась в разговорах с коллегами телеведущая. - Вызвала сегодня домой врачей, наглоталась таблеток и пришла. Максим Галкин тоже чувствовал себя неважно. Нет, его беспокоило не здоровье, а отсутствие рядом Аллы Пугачевой, которая сейчас находится на гастролях на Украине, сообщает «Твой ДЕНь». - Я очень жалею, что сегодня со мной рядом нет Аллы Борисовны, - признался Максим. - Боюсь, что мне без нее будет скучно. Ольга Дроздова пришла на церемонию без своего супруга Дмитрия Певцова. У него болит нога, и он остался дома. Но присматривать за женой актер прислал свою маму Ноэми Семеновну, которая не отходила от снохи ни на шаг.