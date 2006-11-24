Сердючку бросила любимая женщина

{-1}Роман Андрея Данилко с танцовщицей Инной Белоконь продолжался почти 13 лет Личная жизнь Сердючки в прессе обсуждается редко. Поговаривают, что Андрей Данилко - представитель гей-сообщества. Мало кто знает, что в жизни артиста было несколько романов, пока он не встретился с Инной Яременко. Образ Сердючки они придумали вместе. Она много лет была с ним рядом (зрители знают Инну как глуповатую мамашу Сердючки), но считала, что ей нужен совсем другой мужчина. Встретив оного, Яременко тут же вышла замуж, пообещав Данилко, что будет ему верным другом. Вместе с Инной они создали «Театр пародий Андрея Данилко». Инна к тому времени взяла фамилию мужа - Белоконь. И вскоре, по слухам, Инна опять стала близка с Данилко. Свой роман с Белоконь Данилко всегда тщательно скрывал, ведь у Инны есть муж и сын. Однако год назад на банкете после концерта певицы Любаши Данилко, выпив, открыто начал целоваться с Инной. Появились слухи, что Белоконь решилась уйти от мужа. Но все вышло наоборот: Инна решила прекратить тайный роман с Андреем. Данилко ничего не осталось, как смириться. Кстати, их отношения и по сей день очень теплые.