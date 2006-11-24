Жасмин опять довели до слез

Певица Жасмин после громкого семейного скандала и последовавшего за ним развода с мужем Вячеславом Семендуевым с головой окунулась в творчество. Теперь певица не хочет поскорее забыть о несчастливом периоде своей жизни. Даже плачет она теперь совсем не из-за личных проблем. "Я стараюсь больше времени проводить в студии, где записываю песни, - говорит певица. - Постоянно прослушиваю новую музыку, отбираю тексты. Хочу подобрать материал, который отражал бы то, что я чувствую сейчас". Несмотря на все перипетии, которые ей пришлось пережить за последние месяцы, Жасмин прекрасно выглядит. Оказывается, у певицы, есть свой рецепт красоты. "Главное для артиста и для любой девушки — блеск в глазах! – считает Жасмин. - Для этого надо немного — интерес к жизни и хороший, крепкий сон. Это мой самый главный вид спорта, между прочим! Ну и работа, естественно". Есть у Жасмин и рецепт хорошего настроения: "Посмотреть в глаза сыну, вспомнить, что было хорошего вчера, и обязательно запланировать сделать в этот день что-то очень полезное для себя", - поделилась певица. Несмотря на то, что жизнь у певицы налаживается, иногда ее все-таки доводят до слез. На вопрос о том, когда она в последний раз плакала, Жасмин ответила так: "Когда записывала свою новую песню — она такая трогательная. Близко очень. Автор как будто знал, что я чувствую. И даже лучше, чем я".