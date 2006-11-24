Голая Анита Цой на сцене в Кремле

Певица Анита Цой задумала совершить невероятно смелый поступок. На ближайшем выступлении в Кремле она останется перед публикой практически голой. Анита выступит с фееричным номером на песню "На восток". Во время выступления Анита взмоет под своды Кремля в сложнейшем воздушном трюке без страховки. На подготовку этого фантастического полета ушло несколько месяцев. В последнее время Анита каждый вечер ездит в цирк на проспекте Вернадского, где репетирует свой полет. Сначала Анита предстанет перед публикой в эротичном красно-золотом костюме в восточном стиле с широкими рукавами. 15 сексуальных танцовщиц будут окружать певицу. Очевидцы репетиции номера уверяют: "Там будет настоящий секс!" Говорят так же, что в одном из танцевальных движений танцовщицы показывают знаменитый жест с выставлением вперед среднего пальца руки. После полетов и эротических танцев публику ждет шок – Анита планирует обнажиться, скинув с себя золотистые наряды. Правда, кое-какие элементы костюма все же останутся на прекрасном теле певицы. "Шоу Аниты нередко сравнивают с выступлениями таких звезд, как Бьорк, Майкл Джексон и Принц, — рассказывает пресс-атташе Аниты Ксения Маренникова. — По уровню зрелищности и экстравагантности этот выход сравним с номерами лауреатов премии Grammy, таких как выступление Мадонны с балетом или Бритни Спирс с живым удавом".