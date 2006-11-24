Интимные секреты Ларисы Долиной

Певица Лариса Долина, несмотря на некоторую строгость суждений, не отстает от молодежной моды. Так, на теле советника президента по культуре насчитывается целых три татуировки. Рисунки на теле и их значении – вещь весьма интимная. Многие из суеверий не раскрывают потаенного смысла татуировки. Но Лариса Александровна секрет своих татуировок раскрыла без колебаний. "Я выбирала то, что мне понравилось, - призналась певица. - Вот, например, мой любимый цветок - белая роза. Но поскольку белая на теле, на плече, видна не будет, мы ее покрасили в розовый. И рядом еще рисунок - с пуантами, он мне тоже очень понравился".. На спине у Ларисы Долиной татуировка в виде лотоса, пишет газета "Труд". "Я была в Индии и видела, как он распускается, - рассказала звезда эстрады. - У меня был целый месяц тур по индийским городам. И вот в одном маленьком отельчике я как-то проснулась в 4 утра. Не помню почему, возможно, плохой сон приснился. А там за окном были разбиты большие клумбы с разными экзотическими цветами. И среди них - лотос. Проснувшись в 4 утра, я первым делом выглянула в окно. И вдруг прямо на моих глазах лотос начал распускаться. Это было нечто потрясающее, фантастическое зрелище! Я просто онемела от этой красоты. И когда он наконец распустился, я еще целый час смотрела на него не отрываясь: думала, может, еще что-то произойдет?" "У меня еще сакура на щиколотке, - говорит Лариса Александровна. - Сакура - это, можно сказать, неосознанный выбор. В Японии я, к сожалению, не была".