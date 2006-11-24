Солистка «Ассорти» удивила всех откровенным нарядом (Пикантное фото)

Солистка группы "Ассорти" Мария Зайцева недавно поразила всех окружающих кардинальной сменой имиджа. Стиль певицы всегда отличался оригинальностью и смелостью, но всё же одну черту она никак не могла переступить - нарядиться в красное. Считала, что этот цвет смотрится слишком вызывающе. А тут, посмотрев фильм с любимой актрисой, Пенелопой Крус (испанская звезда была в красном платье), поняла, что если голливудская звезда носит такое "не краснея", то и российской звезде это будет к лицу. {1-}Рискуя замучить продавцов модного столичного бутика, Маша долго выбирала подходящую модель. А когда покупка была совершена, то певица не замедлила появиться в новом наряде на светском торжестве. Столичную пафосную публику шокировать тяжело - именитые модники ведь ко всему привыкли, но Маше все же удалось. До этого вечера её просто никто не видел в таком эпатажном наряде. Оживились даже те, у кого романтический запал прошёл ещё в прошлом веке. В заведении началась лёгкая паника: каждую минуту певица получала комплименты и знаки внимания от знакомых и незнакомых мужчин и … женщин. Тем дамам, которых посетило нехорошее чувство зависти, пришлось прикусить языки. В то время как Алексей Гоман - парень Маши - тихо кусал себе локти. Вдруг его любовь захочет поменять место дислокации после такого ошеломляющего успеха? И вовремя подсуетился, чтобы напомнить о себе. А именно, подарил Маше целую корзину роз под цвет её платья. Пришлось долго искать нужный оттенок, но Гомана не тревожили сложности, главное - результат. Зайцева, естественно, оценила его старания и была польщена. - Я всегда знала, - с улыбкой рассказывает Маша, - что для эстрадного исполнителя очень важно меняться, чтобы постоянно подогревать интерес к себе. Но теперь поняла - такие перемены способны стимулировать и личные отношения. В общем, эффектом я довольна.