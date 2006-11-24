Ура! Сериал «Моя прекрасная няня» заканчивается

Все хорошее когда-нибудь кончается. Не сказать, что завершение показа самого популярного ситкома телеэфира «Моя прекрасная няня» радует его поклонников, но то, что няня Вика и Максим Шаталин наконец-то разрешат свои проблемы в личной жизни - не может не утешать. Все-таки зритель за прошедшие шесть сезонов извелся не меньше героини Анастасии Заворотнюк. За это время все актеры сериала стали настоящими звездами, но до свадебной кульминации сериал так пока и не дошел. Впрочем, режиссер Эдуард Радзюкевич так и планировал – мучить телефанов долго и изобретательно. Но теперь свадьба точно будет. В воскресенье. И станет последней точкой сериала. Бракосочетание Вики и Максима готовили в течение целой недели. Как прокомментировала художник по реквизиту Елена Грахова: «Если бы свадьбу снимали в самом начале нашей работы над "Няней", она стала бы для нас стихийным бедствием. А сейчас, после того что мы прошли, эти съемки можно назвать обыкновенными. Да что говорить - мы самолет построили! Раздобыли настоящие кожаные кресла из самолета бывшего польского посла!» В итоге съемочную площадку украшали длинные столы с тарелками закусок: сыр, мясо, колбаса, рыба, овощи, кальмары, тарталетки с салатами и икрой, фрукты. Специально для Насти Заворотнюк на стол жениха и невесты поставили клубнику – актриса любит клубнику и ела ее во время съемок, вызывая зависть у окружающих. Во главе стола поставили стройные ряды бутылок с необычными этикетками. Вино "De film "Sant Jakob", "De film Aux terrasses", шампанское "Золото веков", коньяк "Тайна востока", водка "Не балуй". И везде снизу виднелись надписи "Сделано в АМЕДИА". Еще один предмет зависти – настоящий японский фарфор на столах, ведь женится сам Шаталин - человек богатый и не скупой.