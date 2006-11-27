Гитара Эрика Клэптона продается за 24 тысячи долларов

С 24 ноября меломаны смогут купить копию знаменитой гитары Эрика Клэптона (Eric Clapton) «Blackie». За инструмент, прототип которого в 1970 году обошелся начинающему музыканту в 300 долларов, сейчас придется выложить 24 тысячи тех же единиц. «Blackie» была первой сценической и студийной гитарой блюзмена. В 1970-м году он смастерил ее из деталей трех гитар марки Stratocaster, за каждую из которых он заплатил по 100 долларов. Играл на ней Клэптон полтора десятка лет, пока не «списал» инструмент в 1985 году, сообщает "Твой ДЕНь". Часть прибыли от аукциона, с которого ушла гитара-прототип, была перечислена реабилитационному центру Клэптона Crossroads, который находится в Антигуа. Часть прибыли от продажи серии инструментов «Blackie» руководители Guitar Center также обещают перечислить на нужды центра. Самыми известными появлениями «Blackie» на публике можно назвать выступление Эрика Клэптона на концерте Live Aid в 1985 году и первый клип музыканта на песню