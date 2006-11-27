Дима Билан соблазняет футболистов из «Челси»

25 ноября прошла одиннадцатая церемония вручения народной музыкальной премии "Золотой граммофон". А Дима Билан весь вечер игнорировал своего продюсера Яну Рудковскую и усиленно строил глазки... парням из "Челси". Виктор Дробыш то и дело бегал по закулисью, нервничая из-за представленных "фабрикантов", сооббщает ШОУ-БИЗНЕС.ру. Фаворитом всего вечера был признан Серега. Ему больше всего было уделено внимания журналистов. Позднее к рэпперу присоединился Гарик Мартиросян и стал рекламировать белорусского певца. Гарик пообещал журналистам, что в скором времени они с Серегой запишут дуэт и будут петь на вечерах "Comedy Club". - Правда, Серега будет всего лишь на разогреве, - признался шоумен.