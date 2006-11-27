Андрей Губин сломал зуб возлюбленной из «Стрелок»

Перед эфиром в программе «Детали» экс-солистка группы «Стрелки» Беретта заехала за своим продюсером Андреем Губиным домой, сообщает "Жизнь". Возле его дома автомобиль забарахлил. Девушка попросила певца вынести из дома фонарь, чтобы заглянуть под капот. Однако во время осмотра Андрей нечаянно ударил локтем Юлю по зубам, отколов ей кусок переднего резца. Та схватилась за челюсть, но ситуацию уже ничего не могло спасти – зуб зиял приличной дырой, а эфир у Канделаки отменить было невозможно. Во время записи певица сидела бледная и старалась не улыбаться, а понимающий оператор не давал крупных планов.