Тина Канделаки разбилась вместе с олигархом Керимовым

Один из богатейших людей России — депутат Думы Сулейман Керимов попал в субботу в аварию в Ницце: въехал на Ferrari в дерево. Керимов с тяжелыми ожогами эвакуирован на вертолете в Марсель в больницу de la Timone, а его спутница, известная телеведущая Тина Канделаки, пострадавшая меньше, — в больницу Saint-Roch в Ницце. В день аварии французской газете не удалось выяснить имя спутницы Керимова, но в госпитале Saint-Roch “Ведомостям” сообщили, что в субботу к ним поступила пациентка под именем Тина Канделаки, которая в тот же день выписалась. Это подтвердил и источник, знакомый с телеведущей. Как заявил РИА Новости по телефону сотрудник расположенной в Ницце префектуры департамента Приморские Альпы, "по нашему мнению, автокатастрофа произошла из-за того, что Керимов, находившийся за рулем, утратил контроль над управлением". Александр Роднянский, президент компании “CTC Media”, в которой работает Канделаки, отказался вчера от комментариев и только сообщил, что Канделаки уже в Москве. Связаться с самой Тиной Канделаки "Ведомостям" не удалось. Депутат-миллиардер и владелец компании “Нафта-Москва” Сулейман Керимов занимает в списке Forbes 11-е место с состоянием $7,5 млрд. Ferrari, который оценивается в €675 тыс, восстановлению не подлежит.