Виталия Козловского и дуэт «Milos» объединяет одежда (ФОТО)

Отечественную эстраду новоиспеченный дуэт «Milos» (бывшие бандуристки Катя Кирпач и Оксана Брызгалова) решили брать штурмом. Для начала записали с Виталием Козловским песню «Лебедь-зима», потом отсняли на нее клип (о съемках которого STARS уже рассказывал). Уже на следующий день они отправились в частный дом, и там, в режиме «дурдома» отсняли еще один клип на песню «Новогодние сны». И если клип на песню «Лебедь-зима» получился таким как все – гламурненьким и чисто «вылизанным», то второй – более живым и интересным. Многие зрители в нем узнают себя – свой классический домашний Новый год. Изюминку этому видео придает и то, что снят он в жанре «home video». Но как оказалось, с Виталием девушек объединяет не только дебютная песня, но и модельер. Певец сам признался, что и он, и Катя с Оксаной одеваются у Анны Бублик. О стоимости услуг известного модельера артисты промолчали, зато с удовольствием продемонстрировали свои обновки. Девушки уверяют, что еще до знакомства с Виталиком уже заказывали себе обновки именно у Анны.