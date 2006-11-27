Кто придет на место Ирины Нельсон?

Небывалый ажиотаж развернулся вокруг продюсера группы «Рефлекс» Вячеслава Тюрина, после того, как общественности стало известно об уходе из коллектива вокалистки Ирины Нельсон. Практически ежедневно ему поступают звонки от вокалисток-celebrities со всей территории СНГ с предложениями о сотрудничестве. Информация о выходе Ирины из группы поступила от ведущего Первого телеканала Андрея Малахова, рассказавшего об этом на церемонии «Золотой Граммофон». - Несколько неожиданно, что звонят не просто начинающие артистки, а люди со сложившейся репутацией и не сиюминутной известностью, - говорит Вячеслав Тюрин. - Мне было лестно, что наши звезды могут пожертвовать сольной карьерой ради сотрудничества с группой «Рефлекс». Мне приятно, что нам удалось создать такой мощный бренд, который даже после ухода Ирины останется одним из лидеров российской поп-музыки. Имя новой участницы я оглашу только после принятия официального решения - из соображений этического и маркетингового характера - и далеко не факт, что я возьму в коллектив звезду... Может быть, это будет пока никому неизвестный человек.