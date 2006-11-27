Анастасия Стоцкая спелась с Александром Пономаревым

То, что зеленоглазая фаворитка Филиппа Бедросовича будет петь на праздничном концерте, который покажут на телеканале «1+1», не знала даже массовка, сидящая в павильоне киностудии им. Довженко, где снимают «Огонек». После выступления двух девушек из группы «НеАнгелы» режиссер Максим Паперник громко сказал в микрофон: «Я попрошу сидящих за столиками в зале никуда не расходиться, сейчас будет запись дуэта Стоцкой и Пономарева». После первой же репетиции стало ясно, что голоса у них очень даже сливаются, вроде они всю жизнь выступали дуэтом. Песня у парочки была очень любопытная - пародия на хит Стоцкой «А мне не больно». Здорово пели - не придерешься, только вот как-то уж сильно диссонировал Пономарев в своем строгом сером костюме в белую полоску и при галстуке с фривольным коротеньким платьицем Стоцкой, подчеркивающем соблазнительные формы певицы. Тут стилисты Саши явно не доработали: имидж имиджем, но надо же и фишку рубить, что называется. Какие-нибудь модные джинсы с дырками и тенниска на нем явно бы кашу, то есть шоу, не испортили. По сценарию Настя и Саша должны вальсировать, видно было, что Пономарев с превеликим удовольствием обнимал Настю и вообще смотрел на нее с упоением. Паперник остался доволен: номер удался. Киркоров, если бы видел это зрелище, порадовался бы за свою протеже. К слову, будет ли Филя петь в «Огоньке», пока неизвестно.