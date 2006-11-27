У Канделаки обожены бедра и руки

Телеведущая Тина Канделаки во время аварии в Ницце получила ожоги бедер и рук, сообщает Associated Press со ссылкой на данные французской полиции. Она уже выписана из больницы и улетела на родину. А состояние Сулеймана Керимова тяжелое, у него обожжено 70% поверхности тела. Об этом сообщает сегодня выходящая на юге Франции газета «Нис-матэн». Керимов переведен врачами ожогового отделения в состояние искусственной комы. Как сообщает «Нис-матэн», Сулейману Керимову в районе города Антиб принадлежит вилла.