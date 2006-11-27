Руслана Писанка ушла от мужа

Руслана Писанка не послушалась доброго совета одного из членов жюри проекта «Танцы со звездами» Григория Чапкиса. Помните, несколько недель назад Руслана в прямом эфире спросила у Чапкиса, что делать, если ученица начинает любить учителя больше, чем танцы. Тогда мудрый метр с высоты своих трех браков посоветовал Писанке немедленно бросить и танцы, и учителя. Интересно, что при этом разговоре присутствовал муж Русланы – телеоператор Иван. Наверное, ему было не очень приятно такое услышать… Надо сказать, что в последнее время «Мисс Погода» часто появлялась на светских мероприятиях вместе со своим партнером по танцам Николаем Коваленко. А их нежные взгляды, кидаемые друг на дружку, наводили окружающих на размышления. И вот поползли слухи, будто Руслана уже неделю, как ушла от супруга. Конечно, все это может оказаться лишь досужими домыслами. Однако на последних прямых эфирах Ивана почему-то не было…