Канделаки и Керимова подозревают в тайной интимной связи

Продюсер Владимир Ферапонтов («Квадро-Диск», лейбл «Неотстой Продакшн», группа «М-095») поделился в интервью с «Ньюс Инфо» своими предположениями о тайной интимной связи популярной телеведущей и известного олигарха. «Что заставило уважаемых господ Сулеймана Керимова и Тину Канделаки искать приключений в спортивном автомобиле на чужбине - наверняка останется тайной, - предполагает Владимир. - Тайной от нас и уж, конечно же, от супругов и супружниц вышеназванных господ. Чем занимались вышеупомянутые господа, передвигаясь на автомобиле с такой скоростью по дороге, к тому явно не приспособленной, что не заметили так некстати растущее перед ними дерево? Это вообще не наше с Вами дело. Но, тем не менее, налицо явное желание произвести впечатление на Тину. Не правда ли? Дорогая машина, лихой джигит за рулем (ко всему прочему еще и очень богатый), вечное лето, солнце, птички, вседозволенность, базирующаяся на материальном и политическом авторитете. Не всякая женщина устоит в подобной ситуации. И все же не будем говорить о том, о чем не знаем точно. Оставим сложившуюся дорожно-транспортную ситуацию на обсуждение широких масс, жаждущих всякой клубнички и видящих в данном происшествии не только разбитые машины и сломанные деревья, а что-то такое, о чем можно поговорить и посудачить, о чем можно пофантазировать, представляя ситуацию в своем воспаленном мозгу с той или иной долей сексуально-любовных фантазий. А мы с Вами не будем опускаться до этого. Ведь, правда? Мы же не такие. Не знаю, как отнесутся их супруги к произошедшему, но думаю, что если данная встреча носила сугубо личный характер и супруги потерпевших были не в курсе совместных поездок на автомобиле обсуждаемых нами господ, то ждет Канделаки дома разговор нелицеприятный, возможно, в духе грузино-абхазских разборок. Что касается господина Керимова, то дай бог ему здоровья».