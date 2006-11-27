Панайотову предложили покорить «Евровидение» (ФОТО)

До главного музыкального конкурса "Евровидение" еще далеко, а на российской эстраде вовсю идет обсуждение, кого отправить в Финляндию от России. Кто же получит путевку в Хельсинки в следующем году. Одним из претендентов на конкурс уже стал популярный певец и финалист конкурса "Народный артист" Александр Панайотов. - Узнав о том, что я являюсь одним из претендентов на участие в "Евровидение - 2007", конечно, обрадовался, - поделился Александр. - Сначала не поверил. Подумал, что меня разыгрывают. А когда пришел в себя - дух захватило. Безусловно, как и любой другой конкурс - это большая ответственность! В первую очередь, перед страной, которую представляю. Сейчас различные известные авторы и композиторы предлагают свои варианты песен, которые достойны этого конкурса. Поэтому все свое свободное время трачу на прослушивание композиций. Уже есть несколько вариантов, которые мне понравились. Можно сделать модные аранжировки и будет просто супер!