Вариант №3. Канделаки лечится от свинки в Москве

Как сообщает «Газета.Ru», редактору газеты «Собеседник» удалось дозвониться до Тины Канделаки и выяснить некоторые подробности страшного ДТП в Ницце. «Неужели я с вами говорила бы после такой автокатастрофы? – заявила популярная телеведущая. - Полиция Франции ведет расследование, еще никто ничего не знает. Зато газета «Ведомости» утверждает, что в машине находилась я... Я вчера была в Москве и в субботу была в Москве. У меня свинка. Год назад у меня была корь. Я уже подумала, а не выйти ли в эфир со свинкой, чтобы все увидели, что со мной все в порядке и успокоились. Есть закон бумеранга. И все плохое вернется в адрес тех людей, которые распространяют такую информацию…».