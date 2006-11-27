Закончился телепроект «Танцы со звездами». Кто же поедет в Рио?

Его посмотрела половина страны. А именно – 48% телевизоров были включены на канал «1+1» в субботний и воскресный вечера. Наблюдали за происходящим на танцплощадке и англичане, авторы этого проекта. По словам генпродюсера продакшн-компании «Стар Медиа» Влада Ряшина, они признали украинский вариант шоу – лучшим в мире. С англичанами согласились даже россияне, у которых звезды учились танцевальным па еще в прошлом году (интересно, что проект РТР показывался в записи, а не в прямом эфире, как в других странах, в том числе и в Украине). В финал шоу «Танцы со звездами» вышли действительно две сильнейшие пары – Зеленский-Шоптенко и Могилевская-Яма. И тут уже шла речь только о том, у кого из звезд больше поклонников. Могилевской не помог даже высочайший рейтинг программы «Шанс». У «Вечернего квартала» оказалось болельщиков все-таки больше. 720 тысяч человек проголосовало за Владимира Зеленского. Могилевская собрала голосов почти вдвое меньше. В результате, на фестиваль в Рио-де-Жанейро отправится Володя (хотя он хочет отправить вместо себя своего «двоюродного папу» Анатолия Борсюка, выбывшего из проекта первым). Но и Наталья не осталась обиженной – ее отправляют на кубинский фестиваль. Руслану Писанку компания «Стар Медиа» отправляет показать свои танцевальные таланты на знаменитый Венский бал.