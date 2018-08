Нелли Фуртадо отвергла предложение «Playboy»

Канадская исполнительница Нелли Фуртадо (Nelly Furtado) отказалась от возможности положить на свой счет 500 тысяч долларов за съемку в обнаженном виде для мужского журнала «Playboy». По словам певицы, она пока не готова раскрыть «все свои секреты», хотя и не исключает возможности попозировать для «Playboy» когда-нибудь потом. «Это очень заманчивое предложение, - говорит Нелли. - Сняться для «Playboy» - в этом есть некий элемент тщеславия. Но я не хочу раскрывать двери своей спальни для публики. Это нечто, что мне хотелось бы сохранить для себя». «Однако не значит, что я никогда не сделаю этого в дальнейшем, - продолжает певица. - Что касается обнаженных поп-звезд, то у публики на них всегда большой спрос». В настоящее время Нелли Фуртадо готовится к концертному туру в поддержку своего нового, третьего по счету студийного альбома «Loose». Гастроли начнутся 2 декабря выступлением в Индианаполисе. Сегодня, 27 ноября, выходит в свет очередной сингл с альбома - «All Good Things (Come To An End)».