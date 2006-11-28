Чумаков получил трусиками по лицу

Концерты Алексея Чумакова всегда проходят с неизменным успехом. На них, конечно, полно молодых поклонниц певца, которые просто тают от лицезрения своего кумира. Но даже среди особо отчаянных таких экземпляров, как на прошлом выступлении, не попадалось. На недавнем концерте Лёша был поражён поступком одной девушки, оставшейся неизвестной. Она танцевала у сцены, одетая в сексуальные красные шорты, довольно короткие. И на самом пике известного хита «Сны о чём-то большем», она стянула с себя вышеупомянутую вещь и метнула прямо в певца. Лёша, показывая чудеса реакции, шортики поймал, продолжая при этом петь. А нескромная фанатка осталась в трусиках, чулках и сапогах. После чего, загадочно улыбаясь, она исчезла в толпе. Её звёздный час был недолог, зато эффект создал потрясающий. Насколько эротичной должна быть энергетика исполнителя, чтобы поклонницы вытворяли такое? - Я всяких фанаток встречал, - развязно улыбаясь, рассказывает Лёша, - Но этот поступок достоин моего удивления. Кстати, шортики до сих пор у меня, и если их хозяйка объявится, то верну с удовольствием. Жаль, что она так быстро испарилась, поскольку её изменившийся костюм меня реально порадовал.