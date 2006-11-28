Подарив Киркорову квартиру, женщина стала бомжом (ФОТО)

Филипп - действительно звезда номер один. Только у него такая армия поклонников, - говорит его домработница Люся . - Представляете, каждый день стоят около нашего подъезда и всегда приносят подарки. А тут одна его пожилая фанатка, Галя из Ульяновска, отписала на его имя свою квартиру. - Где же теперь она живет? - Приехала в Москву, показала ему документы на квартиру в Ульяновске и сказала, что она теперь его. Мол, это была последняя воля ее умирающей матери. Та тоже любила Филиппа. А теперь Галя стала бомжихой, живет то на помойке, то в церкви ночует. И, конечно, каждый день приходит к подъезду, чтобы посмотреть на Филиппа. - А как отреагировал на такой подарок Филипп? - У него был шок! Он сказал ей, что не может принять такой подарок. Уговаривал Галю вернуться в Ульяновск, но она так и стоит на своем, мол, квартира все равно теперь его. Я ему уж говорила, дескать, прими подарок, ей же теперь все равно. Но он не хочет. После банкета корреспонденты поехали к дому Киркорова на Земляной вал в надежде побеседовать со странной фанаткой. Около подъезда в три часа ночи стояла целая армия поклонников Киркорова. Но, увы, Галины среди них не было. Поклонники видели ее днем, но потом она ушла, подумав, что Филипп дома сегодня не появится. Мы уж было собрались уезжать, как из соседнего подъезда с криками вылетела пожилая женщина с двумя большими пакетами. Бабушка упала в лужу и позвалала на помощь. Из подъезда вышел парень, который с кулаками бросился на старушку. Оттащив хулигана, корреспонденты «КП» пристыдили молодого человека, мол, нехорошо пожилых людей обижать. - Меня эта бомжиха достала. Полгода уже живет в нашем подъезде на моей лестничной клетке. Она фанатка Киркорова, приехала ради него из провинции в Москву, бросив там квартиру. Питается с помойки и всю эту грязь тащит к нам в подъезд. До того обнаглела, что развесила свои грязные вещи и даже моется голая на лестничной клетке. Что мне делать? Милиция бессильна. У нее столько болезней, и вши, и черт знает что, а здесь же живут и маленькие дети. Только меняем код домофона, как она его взламывает. Я ее убью, если она не уберется отсюда! Представляете, совсем умом тронулась, говорит, что не уедет из Москвы, пока не родит от него ребенка. А вчера орала, что уже беременна! Мол, две недели задержка. Умоляю, «Комсомолка», помогите мне! К Киркорову я боюсь подойти, да и он сам ее сторонится. Как-то дал ей полтинник и убежал прочь, а жильцы нашего подъезда страдают. Когда певец в пять утра в шотландской юбке предстал перед поклонниками, откуда ни возьмись на певца уж было бросилась бомжиха: «Где ты был, мой любимый?» К счастью, дежуривший в подъезде Киркорова милиционер вовремя отпихнул сумасшедшую фанатку. А счастливый Филя с горой подарков от фанатов, которые принесли ему цветы и продукты, пошел спать.