София Ротару дарит скромные часы с бриллиантами

София Ротару преподнесла своей племяннице Соне на день рождения эксклюзивные часы с бриллиантами. София Михайловна первой поздравила Соню, названную так в честь своей звездной тети, с днем рождения. – Вообще-то, мы хотели назвать дочь Анной, – рассказывает сестра Софии Ротару Лидия. – Но когда родилась наша девочка, первой в роддом позвонила Соня. Этот звонок изменил мое решение. Любящая тетя порадовала племянницу роскошным подарком. Корпус швейцарских часов стоимостью 13 000 гривен украшают маленькие бриллиантики, а нежно-голубой браслет выполнен из кожи крокодила. - Этот цвет соответствует скромному характеру моей племянницы, - пояснила свой выбор София Михайловна. Кстати, на недавнюю годовщину свадьбы родителей Сони певица преподнесла швейцарские часы и сестре, и ее мужу.