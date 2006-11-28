Пэрис Хилтон отвратила фанатов от пьяной и неряшливой Бритни Спирс

Бритни Спирс все больше разочаровывает поклонников: мало того что она, вместо того чтобы воспитывать своих сыновей, без перерыва веселится в обществе скандально известной Пэрис Хилтон, так еще и абсолютно не следит за собой, сообщает "Твой ДЕНь". Накануне девушка вновь засветились на очередной пьянке в Лос-Анджелесе. В совершенно немыслимых костюмах звездные блондинки походили на светофор. Похоже, Пэрис Хилтон помогла Бритни забыть не только треволнения по поводу развода, но и напрочь отбила у наивной поп-принцессы чувство вкуса.