«Братья Грим» избили пассажира киевского поезда

Боря и Костя из группы «Братья Грим» в очередной раз подтвердили годами отработанный имидж хулиганов, сообщает "Твой ДЕНь". По дороге в Киев, куда музыканты на поезде отправились на съемки нового клипа, они вновь не смогли отказать себе в удовольствии помахать кулаками. Причиной стало безобразное, как показалось братьям, поведение попутчика, с которым они случайно оказались в одном тамбуре во время перекура. Мужчина, узнав близнецов, напрасно попытался прочитать им лекцию о вреде курения для вокалистов. Боря и Костя, которые к этому времени уже прилично заправились коньяком, набросились на бедняжку с кулаками. Как потом признались музыканты, они бы стерпели нравоучения мужчины, если бы тот не сказал им, что они неважно выглядят.