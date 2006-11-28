Дима Билан оказался драчуном

Защищая честь своего продюсера Яны Рудковской, Дима едва не побил ее обидчика. На церемонии вручения «Золотого граммофона» Дима Билан едва не подрался с одним из зрителей, оскорбившим его продюсера Яну Рудковскую. Во время выступления Димы Яну грубо оскорбил гость церемонии, прогнав ее с места в зрительном зале, сообщает "Твой ДЕНь". Расплакавшись, Яна прибежала за кулисы. В это время Дима как раз закончил выступление. Он увидел слезы на глазах девушки и попросил рассказать, что ее так расстроило. А узнав, в чем причина, решил немедленно разобраться с обидчиком. - Я вышла в зал, чтобы посмотреть на выступление Димы не из-за кулис, - рассказывает Яна. - Взяла с собой билеты, на которых были указаны места в партере. Однако в темноте девушка перепутала ряд и села на свободное место, решив, что это ее. Но через несколько минут к ней подошел мужчина и в грубой форме потребовал освободить место. - Я сначала не поняла, в чем дело, - продолжает Яна. - Достала билеты и тут обнаружила, что действительно ошиблась рядом. Я объяснила, кто я, и вежливо попросила позволить мне дослушать эту песню. Но мужчина начал материться и кричать, что купил билет за 10 000 тысяч и не позволит никому занимать его место. После чего грубо схватил меня за руку и буквально вытащил из ряда. Я стала звать охрану, но никто не захотел вмешиваться и заступаться за меня. Конечно, я очень расстроилась и отправилась за кулисы. Услышав эту историю, Билан побелел от ярости и бросился в зрительный зал. - Такое нельзя прощать! - возмущался певец. Не обращая внимания на то, что концерт все еще продолжается, Дима решительно направился к грубияну. Обнаружив хама сидящим на отвоеванном месте, Дима потребовал: - Сейчас же извинитесь. Как вы могли позволить себе так поступить по отношению к женщине? Если бы вы не сидели, я бы набил вам морду. Но наглец даже и не подумал попросить прощения. Он нагло заявил, что никакого инцидента не было и девушка все придумала. Такой трусости от обидчика Яны Билан не ожидал. Он еще раз повторил свое требование. От драки Диму удержали лишь соображения приличия. Защитив таким образом честь Рудковской, Билан вернулся за кулисы. - Дима молодец, что так поступил, - прокомментировала Рудковская. – Я ему очень благодарна. С женщиной так себя вести нельзя.