Победители шоу «Две Звезды» известны!

Финал развлекательного "Две Звезды" шоу Первый канал покажет только под Новый год, но съемки уже завершились. «Твой ДЕНЬ» выяснил, что в долгой и упорной борьбе победил дуэт Ларисы Долиной и Гарика Мартиросяна. Съемки финальной части шоу «Две звезды» были как никогда оживленными – артисты заметно нервничали в ожидании результатов и готовились к последнему выходу на сцену основательно. Так, например, белорусский рэппер Серега постоянно просил своего директора проверить, все ли нормально с фонограммой, а Лайма Вайкуле не один час провела в кресле стилиста. Лариса Долина, словно зная, что это выступление многое решит для них, то и дело просила своего партнера Гарика Мартиросяна снова и снова повторить слова песни, сообщает "Твой ДЕНь". Еще до начала подсчета голосов многие на съемочной площадке были уверены, что выиграет дуэт Долиной и Мартиросяна. Не было сомнений в том, что Лариса Александровна войдет в тройку лидеров, и у ее супруга Ильи Спицына. Призовое место пророчили также и дуэту депутата Государственной думы Владимира Жириновского и белорусского рэппера Сереги. Но даже политический статус не помог Владимиру Вольфовичу попасть в число победителей. – Это несправедливо, так нельзя, – сокрушался на весь съемочный павильон Жириновский. Вторил ему и помощник Сереги: – Вы только посмотрите, снова остались одни и те же лица. Не удалось попасть в тройку финалистов и самому громкоголосому дуэту – Валерии и Иосифу Пригожину. Семейная пара не без грусти в глазах после голосования судей самой последней покинула проект. В итоге на сцене съемочного павильона осталась Лариса Долина с Гариком Мартиросяном, Анастасия Заворотнюк с Михаилом Боярским и Лайма Вайкуле с Сергеем Жигуновым. Они с замиранием сердца ждали результатов голосования зрителей и жюри, которое, намеренно интригуя участников, медлило с подсчетом баллов. В результате первое место досталось Ларисе Долиной и Гарику Мартиросяну, вторыми стали Михаил Боярский и Анастасия Заворотнюк, а замыкали тройку победителей Лайма Вайкуле и Сергей Жигунов. Услышавшая вердикт жюри Лариса Александровна, в отличие от Гарика, была очень сдержанна в эмоциях. Уверенная в себе певица, видимо, и не ожидала другого результата. За первое место Долиной вручили дорогое колье, а Мартиросяну – часы. Впрочем, после замечания Лолиты, что, может быть, украшение предназначено для супруги Гарика, Лариса Александровна без сожаления рассталась с подарком и перевручила его любимой женщине Гарика.