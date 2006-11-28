Мадонна, Бейонс и Кайли помянут принцессу Диану в грандиозном проекте

Принцы Уилльям и Гарри планируют устроить грандиозный поп-концерт в память о своей матери Диане, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе 10 лет назад. Местом проведения благотворительного мероприятия станет новый стадион Уэмбли, который все еще находится в процессе реконструкции. Концерт запланирован на 1 июля 2007 года - в этот день Диане исполнилось бы 46 лет, сообщает @Music.. Планируется, что участие в концерте, который будет транслироваться посредством спутниковой связи на весь мир, примут известные британские и американские исполнители. Отбором участников занимаются сами принцы, которые будут учитывать при этом вкусы своей матери. Известно, что приглашение принять участие в концерте получили певицы Мадонна (Madonna), Кайли Миноуг (Kylie Minogue) и Бейонс (Beyonce), а также рок-группа The Killers и рэппер Фарелл (Pharrell). Вероятнее всего, к ним присоединятся Элтон Джон (Elton John), который пел на похоронах Дианы, и Джордж Майкл (George Michael). 24-летний Уилльям и 22-летний Гарри, которые сейчас служат в Британской Армии, хотят, чтобы этот концерт стал «оптимистичным и жизнерадостным посвящением жизни и работе Дианы». Точный перечень артистов и другие подробности о событии станут известны 12 декабря, когда концерт будет официально анонсирован. Напомним, Диана вышла замуж за Принца Чарльза в июле 1981 года и стала самым популярным членом Британской Королевской Семьи благодаря своей активной благотворительной и миротворческой деятельности. Чарльз и Диана разошлись в 1992-м году, развод последовал в августе 1996-го. Диана погибла в августе 1997-го года в Париже в автокатастрофе вместе со своим другом Доди Файедом (Dodi Fayed) и его шофером Генри Паулом.