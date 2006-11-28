У Михаила Турецкого украли высшую награду

В аэропорту «Шереметьево» заслуженного артиста России Михаила Турецкого обокрали. Досадный инцидент произошел, когда руководитель «Хора Турецкого» уже укладывал свой багаж в машину у здания аэропорта. Вещей было достаточно много, так как коллектив прилетел с гастролей. В основном это большие чемоданы, и лишь один небольшого размера - серебристый металлический чемоданчик. Именно в нем артист вез свою любимую и ценную награду «Золотая корона канторов мира». Михаилу ее вручила в 1993 году в США «Американская ассоциация музыкального искусства». Это высшая награда, которую может получить кантор (солист в церковном хоре), ею обладают всего восемь человек в мире. Орден выполнен из чистого золота высшей пробы и его одевают на шею, как медаль на толстой золотой цепочке. Михаил Турецкий очень ценил эту награду. И не всякий раз выходил в ней на концертах. Скорей всего преступник, увидев серебристый чемоданчик, подумал, что там деньги. В подобных кейсах действительно часто перевозят купюры. А у Михаила Турецкого в нем находился орден, второй – рабочий мобильный телефон и электронная записная книжка. Заслуженный артист брал этот чемодан с собой в салон самолета. И лишь на минуту расстался с ручной кладью, поставив его сверху другого большого чемодана. Этой минуты хватило, чтобы преступник схватил его и убежал в неизвестном направлении. Турецкий и его администратор бросились вдогонку, но, увы, вор успел скрыться. Заслуженный артист России очень огорчен случившимся. Особенно в преддверье сольных концертов «Хора Турецкого», которые пройдут 7, 8, 9 и 10 декабря в Кремле. На выступлениях Михаил Турецкий хотел выходить к зрителям в своей любимой награде.