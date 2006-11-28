Тина Канделаки с мужем не согласовали ее алиби. Эксклюзивные подробности!

По всем законам детективного жанра врать нужно одинаково. А то даже плохонький следователь на очной ставке расколет врунишек. Тина Канделаки с супругом забыли об этом законе. Когда прошла информация о том, что популярная телеведущая, катаясь в солнечной Ницце на Ferrari с российским олигархом и депутатом Госдумы Сулейманом Керимовым, попала в аварию, ее муж попытался было навести тень на плетень. Мол, в тот момент его супруга находилась в аэропорту. А значит, в машине с женатым олигархом не разъезжала. (Ну, типа: она дама семейная, мужу не изменяет). Эта версия прошла бы. Но Тина сама все испортила, начав рассказывать журналистам по телефону, что она заболела свинкой. (STARS писал уже об этом). Короче говоря, завралась и испортила себе алиби, придуманное супругом. Впрочем, возможно предприниматель Андрей Кондрахин сам верил в то, что его жена не водит шуры-муры с Керимовым? Да… Как-то неудобно получилось. А родственники Тины, между прочим, думали, что барышня вообще находится …в командировке в Киеве. Как стало известно корреспонденту STARS, Канделаки все-таки получила легкие ожоги кистей рук и ног (из-за свинки? Или в Киеве?). Понятно, что в таком состоянии она не может появляться на публике. Как и в случае заболевания свинкой. (Кстати, весьма неприятная болезнь для взрослого человека, грозящяя всяческими осложнениями). Керимов же, состояние которого оценивается в 7 – 8 миллиардов долларов, сейчас находится в тяжелом состоянии. Множественные ожоги покрывают практически 70% тела. Положение усугубляет тяжелая черепно-мозговая травма.